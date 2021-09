NUOVE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: ARRIVA IL GOL, ECCO DI COSA SI TRATTA

Entra nel vivo la trattativa sulla prima riforma targata Pnrr del capitolo lavoro, ovvero il decollo delle politiche attive. Il maxi progetto su cui sono impegnati il ministro del Lavoro, Andrea Orlando e il commissario di Anpal, Raffaele Tangorra, sarà discusso mercoledì pomeriggio con le parti sociali; in attesa anche degli incontri con le regioni e le Agenzie per il lavoro.

Lo strumento, tutto da costruire, con cui l’Italia proverà a far partire le politiche attive si chiama Gol, Garanzia di occupabilità dei lavoratori, che può contare su 4,9 miliardi complessivi. Gli obiettivi, piuttosto ambiziosi, sono quelli concordati con l’Europa: almeno 3 milioni di “beneficiari” entro il 2025. Di questi almeno, il 75% devono essere donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani under30, lavoratori over55. Almeno 800mila dovranno essere coinvolti in attività di formazione, di cui 300mila per il rafforzamento delle competenze digitali