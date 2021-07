NUOVI COLORI PER LE REGIONI: PER LA CAMPANIA LIMITE A 33 TI E 316 RICOVERI ORDINARI

Se dovesse passare il nuovo sistema per l’attribuzione dei colori alle Regioni, legato alla occupazione dei posti letto in Terapia Intensiva e nei reparti ordinari, per la Campania dal bianco al giallo si andrebbe con 33 persone in TI e 316 tra i ricoveri ordinari. E’ la semplice applicazione del metodo al quale sta lavorando il Governo che prescinde dal numero dei contagi ma guarda solo alla pressione sugli Ospedali.

In Campania i posti di Terapia Intensiva a disposizione sono, secondo i dati della Regione, 656: il limite del 5% di occupazione scatterebbe, dunque, a 33 persone ricoverate.

Per quanto riguarda i posti di ricoveri ordinari l’attuale disponibilità generale è di 3.160 letti: il 10% farebbe scattare la colorazione gialla ovvero 316 persone ricoverate.