NUOVO CASO NEL M5S: UN PARLAMENTARE CHIEDE LA RESTITUZIONE DEI SOLDI VERSATI

Secondo quanto riportato dal sito www.affaritaliani.it, nei giorni scorsi Vito Crimi, capo politico del M5S in attesa di un eventuale passaggio di consegne con Giuseppe Conte, ha ricevuto da un parlamentare una lettera-diffida con la quale viene chiesta le restituzione dei fondi versati, pari a 28.000 euro, che non vengono utilizzati. Secondo quanto scritto dal parlamentare 5 stelle, ad oggi, sul conto corrente dedicato alle restituzioni, vi sarebbe una somma di oltre 7 milioni di euro non utilizzati e nella disponibilità dei vertici del Movimento 5 Stelle. Si tratta dell’ennesimo caso all’interno dei gruppi parlamentari del M5S che, proprio in questo momento, non riescono a ritrovare serenità.

