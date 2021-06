OK AL GREEN PASS NAZIONALE. CHE FINE HANNO FATTO LE CARD PRESENTATE DA DE LUCA?

Il Garante della Privacy ha dato il via libero all’utilizzo di un green pass nazionale che viene rilasciato sulla base della doppia vaccinazione, della guarigione da Covid o da un tampone negativo. Un documento digitale che consentirà, almeno per il momento, la partecipazione a numerosi eventi come….

l green pass, introdotto dal decreto “Riaperture” per consentire gli spostamenti tra Regioni e l’accesso a eventi pubblici e sportivi, è ora previsto, nelle zone gialle, anche per partecipare alle feste in occasione di cerimonie civili e religiose. L’Autorità, che ha già avvertito il governo sulle criticità dell’attuale versione del decreto “Riaperture”, ricorda la necessità di individuare con chiarezza, in sede di conversione in legge del decreto, i casi in cui può essere chiesto all’interessato di esibire la certificazione verde per accedere a luoghi o locali.

Con l’introduzione del documento nazionale che fine faranno le card, presentate ed ordinate dal Presidente della Regione Vincenzo De Luca, qualche mese fa ?

A chiederselo è il senatore di FDI Antonio Iannone che chiede anche conto alla Giunta De Luca dei soldi spesi per l’acquisto delle card pari, secondo alcune notizie, a 3 milioni di euro.