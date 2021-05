ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI SALERNO. ASSEMBLEA GENERALE ON LINE IL 5 MAGGIO

Si svolgerà mercoledì prossimo, 5 maggio, a partire dalle ore 16 (seconda convocazione) in videoconferenza tramite la piattaforma Concerto, l’Assemblea generale degli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno. All’ordine del giorno il Rendiconto generale al 31 dicembre 2020; relazione del Collegio dei Revisori; delibere consequenziali.

Il rendiconto finanziario gestionale consuntivo chiuso al 31 dicembre 2020 è consultabile sul sito dell’Ordine unitamente al bilancio predisposto mantenendo l’impostazione consolidata nelle precedenti annualità. Del resto, condivisione, trasparenza e partecipazione sono i punti cardine su cui si è sempre improntata l’attività del Consiglio guidato da Salvatore Giordano che, accanto alla pubblicità e trasparenza delle attività ordinistiche, ha anche potenziato negli anni l’attività di Segreteria per dare disponibilità continua e immediata a tutte le segnalazioni degli iscritti.

“Il rendiconto 2020 che sarà sottoposto all’attenzione degli iscritti – spiega il Presidente Salvatore Giordano – avrebbe dovuto rappresentare uno dei primi atti “ufficiali” del nuovo Consiglio dell’Ordine e, invece, rappresenta l’opportunità del Consiglio uscente di meglio rappresentare il resoconto di un anno di gestione non certo semplice, ma denso di importanti eventi. Come è noto, infatti, la naturale scadenza dell’attuale Consiglio al 31/12/2020 è stata sovvertita a seguito del rinvio delle elezioni che ha determinato, in attesa della pronuncia del TAR Lazio e dell’emanando Regolamento elettorale, la prorogatio del Consiglio in carica per questi primi mesi del 2021: una gestione essenzialmente “ordinaria” dell’Ordine, a garanzia della continuità delle attività di governo della professione. In questo frangente, aggravato dalla insistente pandemia che ha condizionato il normale corso di svolgimento di tutte le nostre attività professionali, il nostro Consiglio ha continuato e continua a svolgere il suo mandato con piglio propositivo e immutato spirito di servizio per la categoria ma, in un momento storico come quello attuale, in cui è cruciale poter modulare nuove e incisive iniziative per assistere e sostenere i nostri professionisti, l’ottimo sarebbe poter avere pieno margine di azione: per questo auspico che si possa al più presto superare l’impasse e dare ai commercialisti, sia a livello territoriale che nazionale, la possibilità di rinnovare i Consigli dell’Ordine”.

Tra gli impegni saldamente continuativi dell’ODCEC Salerno a favore degli iscritti l’organizzazione degli eventi per l’adempimento degli obblighi della Formazione Professionale Continua pur con un sostanziale cambiamento nella modalità di fruizione, privilegiando in maniera preminente la formazione a distanza tramite e-learning e webinar. Il Consiglio dell’Ordine ha attivato, in tal senso, una propria regia per la gestione di alcuni eventi “in diretta” accanto a numerosi eventi via web in collaborazione con vari intermediari, associazioni ed organismi pubblici che hanno notevolmente ampliato l’offerta formativa del 2020.

L’Assemblea sarà dunque l’occasione per il presidente Giordano di ripercorrere le tante iniziative messe in atto dal Consiglio in questo ultimo difficile anno, inclusi i servizi aggiuntivi offerti agli iscritti, quali le convenzioni con le piattaforme Concerto di Datev Koinos e con il CNDCEC per la fruizione gratuita di corsi e-learning, l’attivazione della Banca dati finanziaria-commerciale di Bureau Van Dijk, consultabile gratuitamente previo appuntamento alla sede dell’Ordine, e l’invio giornaliero del quotidiano Fiscal Focus, la cui convenzione è stata rinnovata anche per il 2021 implementando il servizio con l’inserto “Lavoro”.

Per partecipare all’Assemblea, i commercialisti salernitani dovranno collegarsi al link www.concerto.it e seguire le istruzioni tecniche indicate nell’allegato e disponibili sul sito web dell’Ordine, effettuando un’iscrizione nei giorni precedenti la data di svolgimento dell’Assemblea; altresì, sempre nei giorni precedenti, dovranno essere inviate via mail a info@commercialistisalerno.it le richieste di intervento in Assemblea, delle quali sarà data lettura dal Consigliere Segretario nel corso del medesimo consesso. Nel corso dell’assemblea, inoltre, sarà messa a disposizione degli Iscritti una chat attraverso la quale sarà possibile formulare domande ai componenti del Consiglio dell’Ordine collegati sempre da remoto.