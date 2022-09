OSPEDALE DI NOCERA INFERIORE: STOP AI RICOVERI. FDI: “SINDACI TUTTI IN SILENZIO”

“Ed ecco le conseguenze della dissennata gestione della sanità campana da parte del governatore De Luca che, evidentemente, non ha mai tenuto conto delle reali specificità dei singoli territori: dopo il “Villa Malta” di Sarno, infatti, anche l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore subisce la chiusura del reparto di Ortopedia, un’unità di fondamentale importanza. E i sindaci di queste due importanti città cosa fanno? Assolutamente nulla. Assenti ingiustificati. Dovrebbero amplificare con la propria voce quella di migliaia di nocerini e sarnesi piuttosto che trascurarli, infischiandosene di tutelarli.

Evidentemente hanno più a cuore gli interessi di partito che quelli delle comunità da loro amministrate. Non si comprende, inoltre, con quale coraggio la stessa candidata del Pd, Paola Lanzara, sindaco di Castel San Giorgio – attesa l’assurda situazione in cui si trovano i cittadini dell’Agro Nocerino Sarnese, costretti a spostarsi, in caso di problemi di tipo ortopedico, a Salerno al “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” o al “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” a Cava de’ Tirreni – si presenta agli elettori per chiedere consenso”. Lo dichiara il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Alberico Gambino. “De Luca dia risposte concrete e utili al superamento di queste

evidenti criticità, proprio per riportare a livelli adeguati di efficienza operativa questi importanti nosocomi della provincia di Salerno”, conclude Gambino.