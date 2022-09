L’EVENTO DE LUCA-LETTA FINISCE NELLA CHAT DEI SINDACI ANCI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

L’Anci tifa per il Pd ? L’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia tende a sinistra ? Pare proprio di si, considerato che la locandina per l’evento di lunedi’ 19 Settembre a Napoli, tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ed il Segretario Nazionale del Pd Enrico Letta, è finita nella chat dei sindaci della Provincia di Salerno che aderiscono all’Anci. Un semplice errore ? Chi lo sa, sta di fatto che alcuni sindaci della Provincia di Salerno, rappresentanti del centro destra, hanno chiesto agli amministratori del Gruppo di rimuovere la locandina che, ovviamente, non ha nulla di istituzionale ma è solo una manifestazione di una parte politica, il Partito Democratico.

