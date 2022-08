OSPEDALE DI SARNO. CARPENTIERI (FDI) ALL’ATTACCO: “DE LUCA, METTICI LA FACCIA”

Dopo l’audizione in Commissione Trasparenza in Consiglio Regionale, boicottata dalla Giunta Regionale e dal Presidente De Luca, Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, torna a chiedere chiarezza a De Luca sulla vicenda dell’Ospedale di Sarno.

Te lo chiedo come Consigliere regionale; te lo chiedo come ex sindaco; te lo chiedo come cittadino della provincia di Salerno. Te lo chiedono i cittadini di Sarno.