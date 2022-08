FORZA ITALIA. DE SIANO METTE LE MANI AVANTI: “LE CANDIDATURE? LE DECIDONO A ROMA”

Esordio a Salerno, questa mattina, del nuovo Coordinamento Provinciale di Forza Italia per le prossime elezioni politiche del 25 Settembre. A presentarlo il Coordinatore Regionale De Siano, insieme all’Europarlamentare Fulvio Martusciello: Elisabetta Adinolfi (europarlamentare), Guido Milanese (vice coordinatore regionale) Giuseppe Ruberto (consigliere provinciale), Roberto Celano (consigliere comunale) Teresa Formisano (consigliere comunale Scafati). Nel coordinamento Vittorio Acocella (in rappresentanza di Salerno) ed Enrico Polacco (in rappresentanza di Cava e della scuola di Formazione Politica di Forza Italia). De Siano, pero’, ha gelato gli entusiasmi di tutti gli aspiranti candidati.

