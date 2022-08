ANTONIO IANNONE (FDI): “PORTO DI SALERNO TORNA AD ESSERE SCALO DELLA DISPERAZIONE”

“Una vergogna che il porto di Salerno veda un altro sbarco da 400 immigrati. Le ONG che fanno affari scaricano il peso sociale al porto di Salerno che torna ad essere il terminal della disperazione. Negli anni scorsi, infatti, ci sono già stati decine di approdi con immigrati che sono rimasti sul nostro territorio dando vita a numerosi fenomeni di degrado umano e delinquenza che è ben visibile in città e in provincia.

De Luca e i suoi accoliti Amministratori fanno spallucce incapaci di opporsi anche a questo nuovo sbarco. A pagarne le pene sono i salernitani. Il Ministro Lamorgese sceglie ancora Salerno per recapitare una nuova bomba sociale.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di FdI Campania

