PACE FATTA TRA FRANCO ALFIERI ED ADAMO COPPOLA GRAZIE AL PREMIO DELFINO

Alla vigilia dell’inizio della campagna elettorale per le Comunali 2022 di Agropoli, torna il sereno tra l’ex Sindaco Franco Alfieri, oggi primo cittadino di Capaccio, e l’attuale sindaco di Agropoli Adamo Coppola. L’occasione è stata la consegna ad Alfieri del Premio Delfino d’Oro.

“Stamattina ho ricevuto ad Agropoli il premio “Delfino d’Oro” per la categoria “Organizzazione del territorio e Impegno politico”.

Sono onorato di essere stato scelto per questo riconoscimento. Da oltre trent’anni, senza trattenere mai il respiro, ho speso tutta la mia energia e la passione di cui sono stato capace per la terra che amo. Ritengo di essere un fortunato perché ho fatto la cosa che più mi piace. Confesso che mi sarebbe costato di più non farlo. Più che un premio, mi si riconosce la validità di un modello fatto di impegno quotidiano, competenza, capacità di ascolto, coraggio e concretezza. Un modello che ha determinato un innegabile cambiamento.