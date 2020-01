PAGANI. ANNA ROSA SESSA: “FACCIAMO CHIAREZZA, SCIOGLIMENTO CONSIGLIO ATTO DOVUTO”

“Lo scioglimento del Consiglio Comunale da parte del ministero era un atto dovuto per anticipare le elezioni nella nostra città. Come già chiarito anche dalla nostra prefettura, secondo l’art.53 del Tuel, fino alla nuova tornata elettorale, reggeranno il vicesindaco, la giunta ed il consiglio comunale.”Lo scrive la sindaco facente funzioni di Pagani Anna Rosa Sessa.

Non avrei voluto parlare dell’argomento ancora una volta, preferendo lavorare e non rispondere a provocazioni e strumentalizzazione.

Sono però costretta a farlo perché tanti cittadini ci stanno chiedendo cosa stia succedendo a causa dei soliti territoristi da strapazzo.

Share on: WhatsApp