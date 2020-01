LEGGE ELETTORALE, SALTA ACCORDO IN MAGGIORANZA. PRONTA UNA PROPOSTA: ECCO QUALE

La maggioranza non ha trovato una intesa sulla legge elettorale. Lo ha annunciato al termine di una riunione il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Giuseppe Brescia, il quale ha annunciato che sarà lui “a prendere una iniziativa istituzionale” presentando domani un testo con la sola propria firma.

“Al termine di svariate riunioni – ha riferito Brescia – prima della maggioranza e poi anche con le opposizioni, la maggioranza non ha raggiunto un accordo”.

“A questo punto – ha aggiunto – sarò io, in quanto presidente della Commissione, ha prendere una iniziativa istituzionale.

Elaborerò un testo che sarà depositato già domani mattina, per rispettare l’impegno di presentare un testo subito dopo la ripresa dei lavori. Il testo non sarà quindi firmato dai capigruppo della maggioranza, ma offrirà comunque un punto di partenza per il confronto”.

La proposta di legge che verrà depositata domani, ha spiegato Brescia, “sarà improntata ad un sistema proporzionale, con una soglia di sbarramento alta, e con un diritto di tribuna”.