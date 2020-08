PAGANI, COMUNALI 2020. VINCENZO CALCE SI DIMETTE DALLA DIREZIONE ASPA

Ho rassegnato, in data odierna, le dimissioni dalla carica di Direttore Tecnico dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente”. Una decisione connessa alla mia candidatura a Sindaco del Comune di Pagani, in una coalizione composta da Forza Italia, Pagani VIVA espressione di Italia VIVA, dall’UDC e dalla civica PAGANI È.

Una scelta non obbligata, ma solo mia, non essendovi alcuna ipotesi di incompatibilità, benché erroneamente intravista e dichiarata dal Commissario Prefettizio Dott. Nicola Auricchio . Mi auguro che altrettanta attenzione si riservi ai candidati, gravati (talvolta e più di talvolta )da incompatibilità.

Non sfugge a nessuno che le ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 63 T.U. 267/2000 e s.m.i. non sono attribuibili ad un ruolo tecnico, peraltro conseguito a seguito di bando pubblico e sostenuto da titoli ed abilitazioni non facili da trovare. Ho svolto il mio lavoro presso l’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” con il massimo impegno. Ringrazio i dipendenti per la collaborazione, per la stima e per l’affetto che mi hanno dimostrato in ben due anni di attività. Abbiamo raggiunto risultati incredibili se solo si pensi all’inefficienza ed al degrado ereditato dall’organizzazione strutturale e strumentale del Consorzio di Bacino SA1.

Mi auguro che altrettanto facciano gli altri candidati, gravati (talvolta e più di talvolta )da incompatibilità. Ma occorre, ora, una svolta decisa e impegno massimo. Pagani necessita di una campagna elettorale all’insegna della correttezza istituzionale e politica e finalmente ed esclusivamente fondata su “idee e programmi veritieri” tesi alla risoluzione dei seri problemi della città. Vincenzo Calce

