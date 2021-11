La sanità entra nel dibattito politico di tutti i Comuni dell’Agro ed il Sindaco di Pagani Lello De Prisco preannuncia, in una intervista rilasciata ad Agenda Politica, la richiesta che sarà avanzata alla Regione Campania per la creazione di una Asl per i soli Comuni dell’Agro.

Share on: WhatsApp