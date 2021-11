M5S IN CAMPANIA, CHE CONFUSIONE: DA SALERNO A NAPOLI, DUE PARTITI CHE SI COMBATTONO

Regna uno stato di grande confusione all’interno del Movimento 5 Stelle in Campania: e se qualche segnale era emerso già dopo le elezioni Regionali del 2020, le Comunali dello scorso Ottobre hanno ufficializzato la presenza di due veri e propri partiti. Da un lato c’è il M5S di Napoli che, da tempo, in Regione, flirta con De Luca – ed è chiaro l’atteggiamento cambiato dopo le dichiarazioni di ieri della consigliera Valeria Ciarambino; dall’altro lato c’è il M5S di Salerno – con una folta truppa di parlamentari, guidati da Angelo Tofalo – che non solo ha portato avanti una campagna elettorale contro il Sistema De Luca ma che, oggi, continua a chiedere le dimissioni del Sindaco Vincenzo Napoli. A Napoli con il Pd e con De Luca, a Salerno contro il Pd e contro De Luca: il tutto, almeno fino ad oggi, nel silenzio dei leader nazionali perchè tanto Giuseppe Conte quanto Luigi Di Maio si guardano bene dal pronunciare una parola di chiarezza e dal definire una linea politica unica. Insomma, si tira a campare tanto le prossime elezioni importanti, le Politiche, sono lontane o abbastanza lontane da fare dimenticare tutto quanto detto e scritto nel corso degli ultimi mesi. C’è un “però”, perchè in politica esiste sempre un “però”: in caso di alleanza strutturale anche per le Elezioni Politiche su tutto il territorio nazionale, anche in Campania, nei Collegi Uninominale, ci saranno candidati unici di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle ? Pero’…

