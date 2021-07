PAGANI. IL SINDACO DE PRISCO: “SOSPESA VENDITA ASTA IMMOBILI IACP FUTURA”

Il sindaco di Pagani, avv. Raffaele Maria De Prisco, congiuntamente all’assessore al Contenzioso, avv. Veronica Russo, comunicano che il Presidente del Tribunale in Composizione Collegiale di Nocera Inferiore, dott. Pasquale Velleca, valutati i motivi del reclamo presentato dal Comune di Pagani, ha sospeso il provvedimento che prevede la vendita all’asta delle case Iacp Futura, fino all’udienza del prossimo 7 settembre 2021.

«Questa sospensione è un sospiro di sollievo per noi e soprattutto per tutte le famiglie che attendevano questa risposta con il fiato sospeso. Non abbiamo mai smesso di sperarci e di agire con tutti i mezzi a disposizione, tra cui la trattativa con la Banca. Così come sin dall’inizio detto, nulla sarà tralasciato affinché tutti gli assegnatari siano tutelati e nessuno debba mai ricomprare una casa già pagata con sacrificio