PAGANI. IL SINDACO LELLO DE PRISCO SARA’ RICEVUTO DAL PREFETTO GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE

E’ arrivata la tanto attesa risposta dalla Prefettura di Salerno, dopo l’accorato appello del Sindaco di Pagani Lello De Prisco: Sua Eccellenza il Prefetto di Salerno ha accordato per giovedì mattina un incontro con il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, a seguito della richiesta inviata ieri dal primo cittadino.

Al centro dell’incontro la richiesta da parte del sindaco di Pagani di una maggiore presenza in strada di uomini in divisa o, addirittura, dell’esercito per il controllo di piazze e strade chiuse per la limitazione della diffusione del contagio.