PAGANI. SI DIMETTE DALLA GIUNTA L’ASSESSORE ALFONSA MATTINO

Prima tensione nella maggioranza della sindaca facente funzioni Anna Rosa Sessa a Pagani: l’assessore alla protezione civile Alfonsa Mattino, infatti, ha rassegnato le sue dimissioni.
STAMATTINA SONO STATE PROTOCOLLATE LE MIE DIMISSIONI, GIA’IN
MANO AL SINDACO DA UN PO’ DI GIORNI.
FINISCE QUA LA MIA AVVENTURA
. DA OGGI NON SARO’ PIU’
ASSESSORE ALL’AMBIENTE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE DEL
COMUNE DI PAGANI.
GRAZIE IN PRIMIS AL MIO PARTITO ED ALL’ON.LE VUOLO, CHE MI HA
DATO L’OPPORTUNITA’ DI RICOPRIRE UN RUOLO COSI’ DELICATO ,
IMPEGNATIVO ED IMPORTANTE.
GRAZIE AD ALBERICO GAMBINO CHE MI HA VOLUTO NELLA SUA PRIMA
GIUNTA , AL SUO FIANCO, PER INCOMINCIARE A COSTRUIRE QUALCOSA
PER LA CITTA’.
RINGRAZIO ANNA ROSA SESSA PER AVER CONTINUATO A CREDERE IN
ME, E CON LA QUALE ABBIAMO FATTO TANTE COSE E CONDIVISO
MOMENTI COSI’ DELICATI CHE, MOLTO PROBABILMENTE, RICORDERO’
PER SEMPRE.
UN ABBRACCIO AI MIEI COLLEGHI ASSESSORI, LUIGI CEGLIA, GERARDO
TORRE, GHERARDO MARENGHI, MARIA GRAZIA CAFISI, GIANCARLO
CONTALDI, CON I QUALI CI SIAMO ASSUNTI DELLE RESPONSABILITA’ E
FATTO DELLE SCELTE, NON SEMPRE FACILI. ESSI RESTERERANNO PER
SEMPRE NEL MIO CUORE.
RINGRAZIO I DIRIGENTI ASPA ED IL COORDINATORE SALVATORE
ACCADIA CHE MI HANNO AFFIANCATO IN QUALITA’ DI ASSESSORE
( SUSCITANDO TALVOLTA FINANCHE DELLE POLEMICHE ) E FATTO
SCOPRIRE UN MONDO A ME IGNOTO E CHE, SOLO GRAZIE ALLE LORO
CAPACITA’, E’ STATO FACILE DA GESTIRE.
UN SALUTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED ALLA PROTEZIONE CIVILE,
CHE , AD ONOR DEL VERO, HO MESSO UN PO’ IN SECONDO PIANO
RISPETTO ALLA MIA DELEGA ALL’AMBIENTE, E CHE FORSE MERITAVA
PIU’ ATTENZIONE.
NON SO SE HO LAVORATO BENE O MALE MA L’UNICA CERTEZZA E’ LA
PROFUSIONE DEL MIO IMPEGNO IN QUESTI SEI MESI PER LO
SVOLGIMENTO DEL MIO INCARICO.
BUONA VITA A TUTTI