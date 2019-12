REGIONALI 2020. PONTECAGNANO FAIANO NON AVRA’ CANDIDATI PD E CON CIVICHE DE LUCA

Pare che si tratti di una scelta strategica: vuoi per evitare di potenziare la polemica sulla realizzazione dell’impianto di compostaggio, vuoi per consentire ai candidati “salernitani” di poter avere una piu’ facile accoglienza. La maggioranza di centro sinistra del Comune di Pontecagnano Faiano non avrà un uomo (e neppure una donna) all’interno delle liste del Partito Democratico e delle civiche collegate alla candidatura del Presidente Vincenzo De Luca. La decisione è maturata nei giorni scorsi, al termine di un confronto tra il sindaco di Pontecagnano Faiano Giuseppe Lanzara ed i vertici provinciali del Partito Democratico.

Share on: WhatsApp