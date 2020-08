PAGANI TORNA AL VOTO DOPO UN ANNO. IN 5 PER LA SUCCESSIONE A GAMBINO

A poco piu’ di un anno dal voto amministrativo del 2019, gli elettori del Comune di Pagani sono chiamati, nuovamente, a scegliere il sindaco per i prossimi cinque anni: in campo, per la sfida a Palazzo San Carlo, sono cinque i candidati in corsa.

ENZA FEZZA – La imprenditrice di Pagani puo’ contare su 5 liste in campo: Lega, Fratelli d’Italia, Alleanza per Pagani, Direzione Pagani, Pagani Rinasce.

ALDO CASCONE – Il medico paganese scende in campo con 4 liste: Pd per Pagani, Pagani Cambia, Aldo Cascone Sindaco e Insieme Pagani.

LELLO DE PRISCO – L’avvocato paganese, reduce dalla campagna elettorale dello scorso anno, mette in campo 4 liste civiche: Pagani Protagonista, Disegno Pagani, Civicamente, Orizzonte Comune.

VINCENZO CALCE – L’ex Direttore dell’Aspa potrà contare sul sostegno di 4 liste: Forza Italia, Pagani Viva, Unione di Centro e Pagani è.

VINCENZO PAOLILLO – Per Paolillo una sola lista a sostegno della candidatura: Grande Pagani.