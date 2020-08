ANGRI, COMUNALI 2020. IN 5 PER LA POLTRONA DI SINDACO DEL CENTRO DELL’AGRO

Sono 5 i candidati alla carica di sindaco nel Comune di Angri. In campo, come era facile immaginare, il sindaco uscente Cosimo Ferraioli con cinque liste civiche (Ferraioli Sindaco, Uniti per Angri, Grande Angri, Noi con Cosimo Sindaco). Torna in campo anche l’ex primo cittadino di Angri Pasquale Mauri sostenuto da 5 civiche e dal Partito Democratico. Per la corsa alla carica di Sindaco del Comune di Angri ci sono anche Alberto Milo, Giuseppe Iozzino (candidato del Movimento 5 Stelle) ed Eugenio Lato, sostenuto da una lista civica.

