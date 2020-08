COMUNALI 2020. A CAVA DE’ TIRRENI SONO 7 I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO

Quasi un record, numeri che fino ad oggi non si erano mai registrati, eppure per le Comunali di Cava de’ Tirreni sono state depositate, e già validate nel pomeriggio di ieri, la bellezza di 7 candidature a sindaco, per un totale di 18 liste.

Sette le liste che sostengono l’attuale Sindaco Vincenzo Servalli (Pd, Partito Socialista, Insieme per Servalli, Cava ci Appartiene, Unione Popolare, Cava Avanti e Amiamo Cava Viva).

Marcello Murolo, candidato del centro destra, puo’ contare, invece, sulle liste di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di Centro e la civica Siamo Cavese.

Ci sarà anche l’ex frate Luigi Petrone che, accantonato il saio, ha deciso di candidarsi a sindaco con una sola lista: La Fratellanza.

Della partita anche Enrico Bastolla (Liberi di… e Cava per Cava), Giuseppe Benevento (Movimento 5 Stelle), Umberto Ferrigno (Identità e Tradizione) e Davide Trezza (Potere al Popolo).