PAGANI. TRA POCHE ORE IL NUOVO SINDACO DEL COMUNE DELL’AGRO

Mancano ancora poche ore alla chiusura dei seggi per il turno di ballottaggio a Pagani dove, in corsa, ci sono Lello De Prisco ed Enza Fezza. Ancora poche per conoscere il nome del futuro sindaco del centro dell’Agro che avrà il compito di riprendere in mano le redini dell’amministrazione comunale dopo l’ennesimo periodo di commissariamento. Un dato è certo: chiunque vincerà la campagna elettorale a Pagani dovrà, poi, fare i conti con una situazione di cassa tutt’altro che felice, considerate le accertate difficoltà finanziarie dell’amministrazione comunale.

