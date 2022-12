PARCO DEL CILENTO. AD ORE LA DECISIONE DEL MINISTRO PICCHETTO FRATIN SUL NUOVO COMMISSARIO

E’ attesa ad ore la decisione del Ministro dell’Ambiente Picchetto Fratin sulla nomina dei nuovi commissari dei Parchi del Vesuvio e del Cilento che dovrà arrivare entro la fine dell’anno, termine di scadenza del mandato degli attuali commissari: considerati i tempi stretti ed anche per evitare ogni ingerenza della Regione Campania nelle nomine il Ministro opterà per un decreto di nomina di un commissario, in attesa che vengano anche nominati gli altri organi degli Enti Parco. Nelle ultime ore pare che sia stata raggiunta l’intesa tra le diverse forze politiche di centro destra per la nomina dei commissari: Forza Italia avrà il Parco del Vesuvio, Fratelli d’Italia, invece, quello del Cilento. Intanto per la giornata di domani a Vallo della Lucania è attesa la conferenza stampa dell’attuale commissario del parco Nazionale del Cilento Tommaso Pellegrino che illustrerà i risultati raggiunti nel corso del suo lungo mandato.

