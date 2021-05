PARCO NAZIONALE DEL CILENTO. FORZA ITALIA PROPONE IL NOME DI PINO PALMIERI

“Ritengo che per la presidenza del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni debba prevalere il merito e la conoscenza del territorio. Pertanto, condividendo la proposta del senatore Maurizio Gasparri, ritengo che Pino Palmieri, sindaco di Roscigno e già consigliere regionale, possa essere il profilo più indicato per rilanciare questo ente”.

A dirlo è il deputato salernitano e neo coordinatore provinciale di Forza Italia, Enzo Fasano. “Anche in questo caso il Partito Democratico sta provando a far prevalere interessi che nulla hanno a che vedere con il bene delle nostre aree. Ci opporremo con forza a questo modo di fare, sottolineando la necessità di far prevalere la meritocrazia e la conoscenza del territorio. Il Parco, se ben governato, può rappresentare un volano di sviluppo per la provincia di Salerno. È giunto il momento di cambiare rotta”, conclude il deputato forzista Enzo Fasano.