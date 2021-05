ATTILIO PIERRO (LEGA): “TRE SINDACI CON LA LEGA. NOMINATO IL NUOVO COORDINAMENTO PROVINCIALE”

” La Lega cresce in provincia di Salerno con l’adesione di ben 29 amministratori tra i quali 3 sindaci, 3 vice sindaco, 2 assessori comunali, 1 presidente di Consiglio comunale e 20 consiglieri”. Cosi’ in una nota il coordinatore provinciale della Lega Attilio Pierro annuncia il nuovo direttivo in provincia di Salerno”.

Il coordinamento provinciale, che verra’ integrato con le rappresentanze delle altre aree territoriali della provincia, sara’ composto da Giuseppe Caso, Lidia De Sio, Immacolata Famularo, Rossella Mastrandrea, Sebastiano Odierna, Daniele Zicarelli. Assegnate anche le nuove deleghe tra i referenti della segreteria: Amedeo Giordano (Enti Locali), Walter Giordano (Organizzazione Nord), Salvatore Tagliaferri (Organizzazione Sud), Antonella Franco (Responsabile Amministrativa Tesseramento), Bruno Avagliano (Comunicazione), Francesco della Rocca (Giovani), Luigi Cerciello (Responsabile Referendum). Alla guida dei Dipartimenti provinciali che verranno successivamente integrati con altre deleghe tematiche: Domenico Di Giorgio (Agricoltura), Giovanni Piano (Caccia e Pesca), Antonio Mola (Cultura), Claudia Napoli (Diritti delle donne e Parita’ di genere), Luigi Ruggieri (Disabilita’), Antonio Squillante (Economia e Attivita’ Produttive), Dante Santoro (Innovazione e Digitalizzazione), Domenico Fimiani (Lavoro), Davide Villani (Lotta alle Mafie), Giuseppe Orlotti (Politiche per le Aree Montane), Laura Semplice (Politiche Sociali), Basilio Malamisura (Sanita’), Anna Pia Strianese (Scuola), Michela Maria Albano (Sicurezza), Paolo Maiorino (Sport), Rosa Lotito (Turismo). “D’intesa con il segretario regionale on. Valentino Grant, presentiamo i nuovi componenti del direttivo provinciale e assegniamo importanti deleghe per i Dipartimenti provinciali condivise dal responsabile regionale Aurelio Tommasetti. Un direttivo – spiega Pierro – che rappresenta un mix equilibrato di esperienza e radicamento con i territori. Nel nuovo coordinamento tanti amministratori locali e militanti storici che hanno saputo ben interpretare i valori della Lega in questi anni. Cresciamo e lavoriamo per diventare riferimento e alternativa ad una sinistra che governa da troppo tempo in provincia di Salerno e che poco o nulla ha prodotto in termini di lavoro, servizi, sanita’ e qualita’ delle vita nei nostri comuni. Puntiamo ad un ruolo da protagonisti nelle prossime amministrative. La Lega c’e’!”