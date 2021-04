PARTITO COMUNISTA CAMPANIA IN PIAZZA PER CHIEDERE PIU’ STATO NELLA SANITA’

Sabato 10 febbraio 2021 il Partito Comunista Campania , così come in oltre 40 città italiane, ha manifestato in occasione di una Giornata Nazionale di Mobilitazione a favore della Sanità Pubblica, iniziativa promossa dal “

Comitato 27 febbraio Contro il Governo DRAGHI” al quale il Partito Comunista

aderisce. In Campania la manifestazione si è svolta a Napoli, davanti all’Ospedale dei Pellegrini (Quartiere Montesanto), per distribuire volantini rivendicando la SANITÀ PUBBLICA come UNICA SOLUZIONE per risolvere la

crisi sanitaria e la conseguente crisi economica.

Nonostante limitazioni e zone rosse, i Comunisti sono scesi in piazza per puntare il dito contro uno dei peggiori governi della storia, in linea con quelli precedenti, sostenuto da tutti i partiti che negli ultimi trent’anni hanno distrutto la sanità pubblica.

Per quanto riguarda i vaccini la posizione del PC è chiara: le istituzioni nazionali e sovranazionali preferiscono far morire centinaia di persone al giorno piuttosto che acquisire il vaccino russo o quello cinese.