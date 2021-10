PARTITO DEMOCRATICO. A SALERNO PRIMA RIUNIONE VERSO IL CONGRESSO PROVINCIALE 2021

L’appuntamento è per domani, venerdi’ 29 Ottobre, a partire dalle 18:00 all’interno dei locali della Sede Provinciale del Partito Democratico di Via Manzo e nella lettera di convocazione, inviata a tutti i membri della Assemblea Provinciale e dei responsabili di circolo, si fa riferimento “alle prime fasi per lo svolgimento del congresso Provinciale 2021 che riguarderà il rinnovo della carica di Segretario Provinciale ma anche quella di quasi tutti i circoli della Provincia di Salerno”. Arriva, dunque, il momento della verità per il Segretario Provinciale del Partito Democratico Vincenzo Luciano, al termine di una tornata elettorale – quella per le amministrative – tutt’altro che felice, considerati i risultati di Battipaglia e di Eboli. Il Partito Democratico guarda al futuro e lo deve fare individuando un nuovo Segretario Provinciale che riesca a tenere insieme le varie anime del partito, senza avere ambizioni elettorali, considerato che dopo le Provinciali 2021 si aprirà anche la corsa per le Politiche. Insomma, il Partito Democratico è alla ricerca di una figura di alto profilo, magari con una esperienza politica ed amministrativa alle spalle anche ultra decennale: una figura di garanzia non solo per tutti i dirigenti ma anche nei confronti della Segreteria Nazionale.

