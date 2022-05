PD CAMPANIA. SEMPRE PIU’ VICINA LA NOMINA DEL COMMISSARIO DA ROMA

I numeri non ci sono. Per l’Assemblea Regionale del Partito Democratico, da convocare in via straordinaria per la elezione di un nuovo segretario che abbia il gradimento di almeno il 75% degli aventi diritto – cosi’ come richiesto da Roma – la soglia fatidica non puo’ essere superata. E, tutto questo, significa una sola cosa: che a breve il Segretario Nazionale del Pd Enrico Letta sarà costretto a firmare una lettera per nominare – con ogni probabilità un parlamentare del centro nord – il Commissario Straordinario del Partito Democratico della Regione Campania. Ci sono già alcuni nomi che circolano, il piu’ accreditato pare essere Enrico Borghi, 54 anni, piemontese, gradito, secondo molti, anche a De Luca per il suo buon rapporto con Piero. Borghi, tra l’altro, ha già alcuni precedenti da commissario straordinario: in Sardegna, nel 2021, ma anche in Provincia di Benevento, sempre sul finire dello scorso anno.

Share on: WhatsApp