PD, IL MOMENTO DELLA VERITA’ SUL CONGRESSO. E DE LUCA ATTENDE NOTIZIE DA ROMA

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca attende, con grande attenzione, le notizie che arriveranno in giornata da Roma, dove è stata convocata la Direzione Nazionale per annunciare quando e come si terrà il Congresso del Partito Democratico per l’elezione del nuovo Segretario. De Luca ci proverà ? Tenterà la scalata al partito che tanto ha criticato ma dal quale non riesce a separarsi ? E, forse, non è un caso che il Presidente della Regione abbia voluto frenare, almeno per il momento, per il probabile rimpasto nella Giunta Regionale: in caso di candidatura al Congresso del Pd sarà utile avere nel Governo regionale qualche pezzo da 90 del Partito Democratico della Campania, pronto a sostenerlo su tutto il territorio regionale.

