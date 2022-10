L’ORDINE DEI COMMERCIALISTI DI SALERNO RIORGANIZZA LA SQUADRA DI CALCIO

È tempo di scendere in campo anche sul manto verde per i commercialisti salernitani. È in corso, infatti, l’allestimento della squadra di calcio dell’Ordine per partecipare al Torneo Nazionale dei Dottori Commercialisti. Come ogni anno, l’adesione è aperta a tutti gli iscritti all’Albo esercenti e al Registro Praticanti pronti a indossare la casacca del team che due anni fa ha vinto la Coppa Italia e che da diversi anni partecipa alle competizioni sportive nazionali .

La squadra di calcio dell’ODCEC Salerno è nata per creare un momento di incontro diverso tra colleghi, e in particolare tra colleghi e tirocinanti, al di là delle attitudini sportive e dell’età anagrafica, per cui è auspicato l’avvicinamento di nuovi elementi al gruppo. “Desideriamo promuovere tutte le occasioni utili per vivere la colleganza in modo autentico – spiega il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno Agostino Soave – e lo sport è uno dei pretesti più genuini da sempre. Il calcio, in particolare, è un veicolo straordinario per costruire lo spirito di squadra che è alla base di una Categoria professionale, e far crescere dunque il senso di unità e la compattezza tra colleghi”.

Gli iscritti che volessero entrare in squadra possono rivolgersi al Consigliere dell’ODCEC Salerno Americo Rinaldi, responsabile della Squadra di Calcio dell’Ordine (3392571610 – mail: americorinaldi@libero.it).

Anche per chi non è strettamente interessato alla parte agonistica è comunque possibile partecipare alle sedute di preparazione che vengono svolte sotto la direzione di un allenatore. La Sede degli allenamenti verrà definita sulla base delle adesioni, aperte fino al 14 ottobre per l’inserimento dei nominativi nelle liste di iscrizione al Torneo.