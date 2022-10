ROSARIO DANISI: “DE LUCA E CASCONE RISOLVONO QUESTIONE BUS COSTIERA AMALFITANA”

“La Regione Campania, ancora una volta, risponde alle esigenze dei territori e grazie alla disponibilità del Presidente De Luca ed all’impegno del Consigliere Luca Cascone, dal prossimo 10 Ottobre le corse per i collegamenti dei comuni della Costiera Amalfitana verranno intensificati”. Lo scrive il Consigliere Provinciale Rosario Danisi, delegato ai Trasporti.

“Come amministrazione provinciale, pur non avendo la possibilità di intervenire direttamente sulla questione”, continua Danisi, “nelle scorse settimane avevamo sollecitato un intervento da parte delle società incaricate del servizio. E’ stato fondamentale, ancora una volta, l’intervento della Regione Campania che, in maniera rapida e concreta, ha fatto sentire la sua presenza ai cittadini, in modo particolare agli studenti ed ai pendolari, dei Comuni della Costiera Amalfitana”