MICHELE CAMMARANO (M5S): “RISORSE PNRR PER LE AREE INTERNE DELLA CAMPANIA”

“Lo spopolamento e la fuga dei giovani dalle aree interne sono fenomeni che purtroppo non accennano a diminuire e per questo è indispensabile che il tema diventi strutturale nel dibattito politico regionale e nazionale. Parliamo di questioni che riguardano 140 comuni per una popolazione complessiva di 340.000 cittadini campani. Di fronte alla sfida che ci aspetta e all’urgenza di intervento, ho voluto incontrare in Commissione Aree interne i rappresentanti di ogni territorio per fotografare lo stato attuale degli investimenti e le principali criticità legate all’avanzamento dei progetti”. Dichiara il Presidente della Commissione speciale Aree interne Michele Cammarano.

“La Campania è una delle regioni italiane con più aree interne formalmente riconosciute all’interno della strategia nazionale. Sono ben sette, infatti, le comunità sovracomunali all’interno delle quali i servizi essenziali come mobilità, sanità, istruzione non sono agli stessi livelli delle aree urbanizzate. Per queste ragioni bisognerà indirizzare un adeguato livello di risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per lo sviluppo dei territori interessati, almeno proporzionale al peso che rappresentano complessivamente per la Campania. Come Commissione seguiremo quest’iter da vicino supportando rappresentanti e stakeholder nelle attività di progettazione necessarie affinché queste opportunità vengano colte appieno”.