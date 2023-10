PD PROVINCIALE DI SALERNO: IL MISTERO SUL NUMERO DELLE TESSERE, I DUBBI SUI CONGRESSI

Nessuno conosce, al momento, il numero preciso dei tesserati del Partito Democratico in Provincia di Salerno. Quello che, un tempo, era un vanto per il Pd, oggi si è trasformato in un mistero, senza dimenticare, in ogni caso, che non si conoscono ancora le modalità di partecipazione al voto per l’eventuale congresso regionale, la cui celebrazione sembra sempre piu’ un miraggio. Teoricamente il tesseramento al Partito Democratico è ancora aperto; quello che non si conosce è il criterio utilizzato per la partecipazione ai congressi. Congressi che, secondo molte voci provenienti dall’interno del Pd, potrebbero essere anche piu’ di uno: nel 2024 viene a scadenza naturale, infatti, l’attuale segreteria provinciale del Partito Democratico di Salerno. All’orizzonte, dunque, c’è anche il congresso provinciale che potrebbe anche tenersi prima di quello Regionale o, addirittura, in concomitanza.

