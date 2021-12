PD SALERNO, CONTO ALLA ROVESCIA PER IL CONGRESSO DOVE TUTTO E’ GIA’ DECISO

Candidatura unica per la Segreteria Provinciale, lista unica per l’assemblea provinciale: insomma, tutto è già deciso in casa Partito Democratico di Salerno ed il Congresso di sabato 11 Dicembre sarà, solo ed esclusivamente, una ratifica di quanto già stabilito nelle scorse settimane. Nessuna lista di minoranza, neppure una voce fuori dal coro all’interno del PD della Provincia di Salerno che fa quadrato intorno a Piero De Luca ed al Segretario Enzo Luciano, rispedendo al mittente alcune proposte di cambiamento o, almeno, di allargamento della schiera di chi decide. Tutto resta come prima, senza alcun dibattito su quanto accaduto negli ultimi mesi: dalle vicende giudiziarie che, pure, hanno coinvolto alcuni esponenti del Partito Democratico, per finire ai dati elettorali di Battipaglia e di Eboli (dove il Pd è stato sconfitto), senza dimenticare il calo di consensi che si è registrato a Salerno. Insomma, piu’ che un congresso quello di sabato prossimo sarà una veloce riunione per mettere il timbro di validità sui verbali già scritti e sottoscritti da tutti.

