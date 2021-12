IL MINISTRO BRUNETTA AL CORRIERE DELLA SERA: “SBAGLIATO PROROGARE STATO DI EMERGENZA”

Renato Brunetta, Ministro del Governo Draghi in quota Forza Italia, lancia un segnale di distensione a tutto il centro destra, sul delicato tema dello Stato di Emergenza che, una parte consistente della maggioranza a cominciare da Leu e Movimento 5 Stelle, vorrebbero prorogare.

È riuscito a convincere Draghi a non rinnovare lo stato di emergenza?

«Draghi ha ascoltato e ci sta pensando. Rinnovarlo darebbe un segnale sbagliato. Non siamo più a due anni fa, adesso conosciamo il virus. Il problema dei prossimi mesi non sarà interno ai Paesi ricchi e vaccinati, ma sarà implementare la vaccinazione a livello planetario per non lasciare campo libero alle varianti, con il rischio di vedersele tornare dentro casa. Magari a bucare i vaccini».