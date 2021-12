A PELLEZZANO L’AGORA’ DEMOCRATICO CON IL SINDACO MORRA E PIERO DE LUCA

L’appuntamento è per domani, lunedi’ 6 dicembre, a partire dalle 18:00, all’interno della sede della Biblioteca Comunale: Agora’ Democratica, uno dei tanti confronti aperti voluti dal Segretario Nazionale del Pd Enrico Letta, con il sindaco Francesco Morra ed il Vice Capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati Piero De Luca. Il tema è quello dell’ambiente e della transizione ecologica, oggi al centro del dibattito nazionale anche per la possibilità di utilizzare i fondi del PNRR. Ambiente e Valle dell’Irno, questo il tema dell’Agora’ Democratica di domani che precede di pochi giorni la celebrazione del Congresso Provinciale del Partito Democratico, in programma sabato 11 Dicembre a Salerno.

