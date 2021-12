ELEZIONI CAMERA DI COMMERCIO DI SALERNO:PIENA FIDUCIA OPERATO MAGISTRATURA

In relazione alla massiccia campagna stampa alimentata dall’associazione CLAAI dopo l’esclusione della stessa dalla procedura di rinnovo degli organi camerali, la Camera di Commercio di Salerno comunica quanto segue: a qualunque soggetto che si ritiene leso in un suo diritto, va riconosciuta ogni legittima forma di tutela ricorrendo, come ha fatto la CLAAI, anche alla magistratura penale. Non è però possibile tollerare una campagna di stampa che insinua condotte illegittime da parte di dipendenti dell’Ente.

La Camera di Commercio di Salerno ha piena fiducia nell’operato dei propri dipendenti e ha altresì piena fiducia nell’operato della magistratura, che saprà accertare con tempestività i fatti.

Va respinta, però, con durezza ogni insinuazione circa la correttezza dell’operato della Camera di Commercio di Salerno che si riserva di tutelare l’onorabilità delle persone, e dell’Ente stesso, con tutte le azioni necessarie.