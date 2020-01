PD, VERSO LE REGIONALI 2020. DA EBOLI ARRIVA IL NOME DI LUCA SGROIA

Dirigente Provinciale del Partito Democratico, vicino alle posizioni del Governatore De Luca, già commissario straordinario del partito a Battipaglia e consigliere comunale ad Eboli: quanto basta per fare di LUCA SGROIA il perfetto candidato del Partito Democratico nella vasta zona della Piana del Sele. Il nome di Sgroia, emerso nelle ultime giornate all’interno della segreteria provinciale di Via Manzo, potrebbe essere una novità assoluta nell’ambito della lista che il Partito Democratico si appresta ad approntare per le Regionali della prossima primavera.

Share on: WhatsApp