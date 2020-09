PELLEZZANO. AL VIA NUOVI LAVORI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE

Questa mattina da Via Nofilo a Cologna sono cominciati i lavori di rifacimento dell’asfalto e predisposizione della segnaletica verticale ed orizzontale sulle strade provinciali che attraversano il Comune di Pellezzano, grazie ad un finanziamento di 700.000€ da parte della Regione Campania.

“Ringrazio il Presidente Vincenzo De Luca ed il Consigliere Regionale Luca Cascone per la sensibilità dimostrata verso il territorio di Pellezzano. Con quest’opera, che interesserà la bretella di collegamento alla SR88 (Via Nofilo), Via Tenente Farina e la SP27 da Rione Piombino a Capriglia, proseguiamo il nostro programma di manutenzione straordinaria della viabilità territoriale, già avviato con il rifacimento in corso delle strade Comunali, grazie alla riconversione di un precedente finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta di lavori da anni attesi dalla Cittadinanza, che finalmente si stanno concretizzando grazie al duro lavoro dell’Amministrazione Comunale, dell’Ufficio Tecnico Comunale e di tutti gli organismi preposti”.