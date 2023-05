PELLEZZANO. ANDREA MARINO ELETTO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale di Pellezzano, oggi, dopo le elezioni del 14 e 15 Maggio si è riunito per procedere alla cerimonia di giuramento del Sindaco, per la convalida degli eletti in Consiglio Comunale, per la presentazione ufficiale della nuova Giunta Comunale e delle deleghe conferite ai consiglieri di maggioranza, per l’elezione del Presidente del Consiglio, del Vice Presidente e della Commissione Elettorale. Il nuovo Presidente del Consiglio Comunale è Andrea Marino, eletto al termine della prima votazione con 12 voti, necessari a superare la soglia di maggioranza. Vice Presidente è stata eletta, invece, al termine della seconda votazione, Lidia De Sio, consigliere comunale di opposizione. Fanno, invece, parte della Commissione Elettorale i consiglieri di maggioranza Silvana Bove e Dino Giordano, insieme alla consigliera di opposizione Marzia Giordano. Nel corso del Consiglio Comunale di oggi il consigliere Maurizio Barbarulo è stato indicato quale Capogruppo di Impegno Civico mentre Giuseppe Pisapia è il Capogruppo di Pellezzano di Tutti. Nel corso del Consiglio Comunale, inoltre, è stato tenuto un minuto di raccoglimento per la Strage di Capaci e per le vittime dell’alluvione in Emilia Romagna.

Share on: WhatsApp