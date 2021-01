PELLEZZANO. APERTURA STRAORDINARIA DEL CIMITERO PER L’EPIFANIA

“Ci troviamo nel pieno dell’emergenza, anche se, con l’avvento del vaccino sembra finalmente intravedersi una luce di speranza in fondo al tunnel – dice il Primo Cittadino – Tuttavia non abbiamo voluto rinunciare all’apertura del nostro Cimitero Comunale nel giorno che precede l’Epifania, che è ormai diventato un appuntamento fisso a conclusione delle Festività Natalizie per offrire a tutti la possibilità di vivere un momento di intimità con i propri cari che purtroppo ci hanno preceduto nel lasciare la vita terrena. Un momento di particolare raccoglimento e condivisione, soprattutto per coloro che hanno perso una persona cara e un momento in cui il dono più grande che ciascuno di noi può regalare in questa notte magica è la preghiera rivolta a un proprio congiunto, avendo la possibilità di avvicinarsi, spiritualmente, a coloro che hanno lasciato un vuoto nella nostra vita”.