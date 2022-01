PELLEZZANO. IL COMUNE DOVE TUTTE LE SCUOLE HANNO I CONDIZIONATORI DELL’ARIA DAL 2020

La lungimiranza amministrativa è anche questa, saper affrontare le emergenza prima che esse esplodano, spesso grazie al buon senso ed alla capacità di intervento immediato. E cosi’ mentre in tutta la Campania infuria il dibattito sulla presenza in classe e sulla necessità di tenere le finestre aperte per consentire, anche con temperature basse, un continuo ricambio dell’aria, nel Comune di Pellezzano, già dall’Agosto del 2020, ogni classe delle scuole materne, elementari e medie, ovvero quelle di competenze del Comune, ha il proprio condizionatore che consente, in sicurezza e senza la necessità di tenere aperte le finestre, di continuare a fare lezione in classe. Una scelta del Sindaco Francesco Morra che, già a metà del 2020, decise di intervenire sulla scuola con l’acquisto e l’installazione dei condizionatori che, oggi, a differenza di quanto accade in buona parte del resto della Campania, mettono in sicurezza alunni e docenti.

Share on: WhatsApp