DRAGHI DA MATTARELLA: INCONTRO PER IL PASSAGGIO DI CONSEGNE? CARTABIA A PALAZZO CHIGI

Secondo quanto riportato oggi dai principali quotidiani, al centro dell’incontro che ieri pomeriggio si è tenuto al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il Presidente del Consiglio Mario Draghi, ci sarebbe anche la forma politica per il passaggio di consegne e per una prosecuzione ordinaria, o quasi, dell’attuale Governo. Draghi, pare, che abbia chiesto a Mattarella di farsi garante di un voto per il Quirinale che non divida i partiti dell’attuale maggioranza, proprio per evitare scossoni politici e per portare a Palazzo Chigi, a maggioranza invariata, Marta Cartabia, attuale Ministro della Giustizia. Al di là del consueto balletto delle precisazioni dei rispettivi uffici stampa, l’incontro al Quirinale è arrivato proprio nel giorno in cui pare tramontare la candidatura alla Presidenza della Repubblica di Silvio Berlusconi.

