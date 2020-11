PELLEZZANO. IL SINDACO MORRA ORDINA CHIUSURA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI COMUNALI

Nella giornata di domani, 10 novembre, gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico per eseguire un intervento di sanificazione, resosi necessario all’esito della positività al Covid-19 riscontrata in uno dei tirocinanti RIPAM, impegnato nella formazione istituzionale presso il nostro Ente.

Nel frattempo, si sta cercando di effettuare, in maniera analitica, uno screening per individuare i contatti che il tirocinante ha eventualmente intrattenuto con altre persone e/o dipendenti comunali. Pertanto, rimarranno aperti solo gli uffici di pubblica utilità per l’adempimento dei servizi pubblici essenziali e gli uffici della Polizia Municipale. Il Sindaco Dott. Francesco Morra