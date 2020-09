PELLEZZANO. INAUGURATA LA MOSTRA “LA CASA DELL’ANGELO”

Si è tenuta questa sera presso il Complesso Monumentale dello Spirito Santo l’inaugurazione della mostra “La casa dell’angelo. 5 artisti per Ugo Marano”.

La mostra voluta dalla Regione Campania é promossa dalla Scabec e organizzata dal Comune di Pellezzano. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Dott. Francesco Morra, l’assessore alla cultura Andrea Marino l’artista Stefania Marano(moglie dell’artista) e l’amministrazione comunale tutta.

“Ringrazio vivamente tutti coloro che hanno contribuito affinché tutto questo potesse avverarsi. Ringrazio la Regione Campania nella persona del presidente Vincenzo De Luca, il curatore della mostra Marco Alfano e la Scabec. Come Amministrazione saremo sempre vicini a questi eventi e contribuiremo sempre a promuovere l’immagine e il prestigio culturale del nostro territorio. – ha continuato il Sindaco – Continueremo a essere sempre in prima linea nel divulgare le idee artistiche e rivoluzionarie del maestro Ugo Marano nato nella frazione di Capriglia. Questo è solo una piccola parte del grande progetto nel ricordo di Ugo Marano che l’amministrazione Comunale ha messo in cantiere ”

Sarà possibile visitare la mostra dal giovedì alla domenica fino all’11 ottobre.

L’ingresso é completamente gratuito.

