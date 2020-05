PELLEZZANO. NUOVA DISTRIBUZIONE DI BENI ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE DEL TERRITORIO

Il Comune di Pellezzano, nella giornata di ieri e l’altro ieri, ha provveduto alla distribuzione di 110 pacchi del Banco Alimentare ad altrettante famiglie bisognose. All’interno del pacco, oltre ai soliti prodotti a lunga scadenza, sono stati aggiunti anche confezioni di fragole, verdure e gelati “Algida”, che sono stati donati da alcuni imprenditori locali all’Ente.

“Anche in questo mese – ha spiegato il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – è stato incrementato il numero di pacchi alimentari passando da 75 a 110 unità. Tale incremento è giustificato per via della mancata erogazione dei buoni spesa nel mese di aprile nei confronti di alcuni soggetti bisognosi, confermando quindi la convenzione con il Banco Alimentare per distribuire i generi alimentari a coloro che, a causa della persistente crisi economica dovuta dall’emergenza sanitaria, sono andati incontro a dei disagi sociali”.

L’Amministrazione Comunale, come indicato dal Primo Cittadino, cercherà di fare sempre del suo meglio per stare al fianco di quella parte della popolazione che sta subendo contraccolpi di natura socio-economica per le chiusure di attività commerciali o di altro tipo, vedendosi sempre più ridotti i loro budget di sostegno alla famiglia.

N. B. Per i beneficiari degli aiuti alimentari allorquando ci sono alimenti non graditi e/o che non vengono consumati in famiglia si è pregati di restituirli e di non disfarsene nei peggiori dei modi. Pena l’esclusione da ogni tipo di aiuto per il futuro una volta individuati i soggetti.