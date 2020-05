PELLEZZANO. PROSEGUONO I LAVORI PER IL CAMPO DEL CAPOLUOGO

Continuano spediti i lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo in Pellezzano Capoluogo. L’Amministrazione Comunale, a tal proposito, avvisa la cittadinanza che a far data dal prossimo 25 maggio e fino al giorno successivo, 26 maggio dalle ore 7.00 alle ore 14.00, verrà eseguito il getto del cemento sull’area dove deve essere realizzato l’intervento e per tale motivo è stata emessa, da parte del Comando di Polizia Municipale, un’apposita ordinanza di divieto di transito su via G. Falcone nel tratto compreso tra il civico 4 ed il civico 6.

“Ci scusiamo – ha detto il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra – con la cittadinanza per eventuali disagi alla circolazione veicolare e pedonale nel tratto di strada in via Falcone interessato ai lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo di Pellezzano. Tuttavia, l’Amministrazione continua, nel rispetto degli impegni del programma elettorale, a realizzare opere pubbliche sul territorio per consentire un miglioramento delle strutture e delle infrastrutture da consegnare ai propri concittadini”.

Si comunica, altresì, che il transito sarà consentito in piazza G. Di Vittorio per i veicoli provenienti dalla via E. Fumo. Copia dell’ordinanza è stata inviata anche alla Soc. Napoli Group sas per quanto di competenza in ordine all’installazione preventiva di idonea ed opportuna segnaletica a salvaguardia della sicurezza pubblica e privata.