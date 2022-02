PELLEZZANO. RIPARTITI I LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

Nel corso dei lavori, si è riscontrata la necessità, di apportare delle modifiche al progetto originario, al fine di risolvere alcune problematiche evidenziatesi in corso di esecuzione, per cause impreviste ed imprevedibili inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto, nonché aspetti ritenuti opportuni per migliorare l’intervento. Successivamente all’approvazione della variante, la ripresa dei lavori non ha avuto luogo nei mesi scorsi in ragione della carenza, a livello internazionale, dei materiali edili necessari, quali reti metalliche e geostuoie.